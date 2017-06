Elazığ'da davullu klarnetli sahur halayı

Elazığ'da bir araya gelen vatandaşlar davul ve klarnet eşliğinde sahur halayı çekti.

Elazığ'da saat 00.30'da bir araya gelen Üniversite Mahallesi sakinleri, davul ve klarnet eşliğinde halay çekip, çiftetelli oynadı. Uzun halay kuyruğu oluşturan vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel kıyafet giyerek kalabalığın arasından çiftetelli oynayan 5 yaşlarında bir çocuk ise kalabalığın içinde dikkat çekti. Etkinliği izlemeye gelen çok sayıda vatandaş ise telefonlarıyla sahur halayını görüntüledi.

Bu yıl sahur halayının 5'incisini düzenlediklerini belirten mahalle sakinlerinden Erhan Taştek, "Sahur halayı Elazığ'ın en önemli etkinliklerinden bir tanesidir. Her sene sahur vakti mahallerde halay çekilir. Bu güzel bir etkinlik. Gençlerin bir araya geldiği uzun bir halayın oluşturulduğu etkinliktir. Bu seneki kalabalığımız daha da güzel. Güzelliği yaşatmak için her sene davam edeceğiz" dedi.

Güzelliklerin her zaman yaşanmasını istediklerini vurgulayan Taştek, "Elazığ'a has ve tüm ülkede de konuşulan bir etkinlik. Her geçen sene daha da iyisi ve güzeli olacak. Mahallemizin gençleri de bu konuda çok hassas. Hep beraber bu güzelliği yaşatacağız" diye konuştu.

Kalabalık daha sonra 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını söyleyerek dağıldı.