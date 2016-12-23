23.12.2016 10:12 Elazığ'da camilerde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Elazığ'da 4 ayrı camiden hırsızlık yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elazığ'da 4 ayrı camiden hırsızlık yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da bulunan 4 ayrı camide vatandaşların 4 cep telefonu ile 1 adet tableti çalındı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının üzerine şahsın yakalanması için çalışma yaptı. Polis, eşkali belirlenen şahsın çaldığı telefon ve tableti satma girişiminde bulunacağı düşüncesiyle polis, telefon satışı yapılan yerlerde tedbir aldı. Gazi caddesindeki Elliler Çarşısı'na çaldığı tableti satmaya gelen şüpheli M.K. polisler tarafından suçüstü yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

