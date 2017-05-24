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Elazığ'da Başhekime silahlı saldırı
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Elazığ'da Başhekime silahlı saldırı

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Said Belirgen'e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda başhekim ağır yaralanırken, saldırganın da kendini vurduğu öğrenildi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Said Belirgen'e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda başhekim ağır yaralanırken, saldırganın da kendini vurduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.15 sıralarında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde meydana geldi. İddiaya göre, medikalci olduğu belirtilen bir şahıs başhekime silahlı saldırıda bulundu. Başhekimi ağır yaralayan saldırgan, daha sonra silahı kendi kafasına dayayarak ateş etti. Silah sesleri üzerine odaya giren görevliler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Her iki yaralı da ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınırken, durumlarının kritik olduğu öğrenildi.
Olay yerine Vali Murat Zorluoğlu ile İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül gelirken, çok sayıda polis çevre güvenliği aldı.

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