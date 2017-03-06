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Elazığ'da 'Atlar Emin Ellerde'
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Elazığ'da 'Atlar Emin Ellerde'

Elazığ'da, kırsalda kadın seyisler yetişiyor projesi kapsamında, 'Atlar Emin Ellerde' sloganıyla lisanslı kadın seyis yetiştirilmeye başlandı.

Elazığ'da, kırsalda kadın seyisler yetişiyor projesi kapsamında, 'Atlar Emin Ellerde' sloganıyla lisanslı kadın seyis yetiştirilmeye başlandı.
Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodrom Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İş-Kur tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor' projesi kapsamında 'Atlar Emin Ellerde' sloganıyla 40 kadına 46 gün seyislik eğitimi verilmeye başlandı. Eğitimler sonunda seyis olmaya hak kazanan kadınlar Türkiye'nin ilk lisanslı seyisleri olacak. Elazığ TJK At Hastanesinde açılışı yapılan seyislik kursuna, Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Turan Karahan, İşkur İl Müdürü Abdullah Balcı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, TJK Elazığ Hipodrom Müdürü Erdoğan Temiz ve seyis olacak kadınlar katıldı.

ATLARA ÇOCUKLARI GİBİ BAKACAKLAR
Daha önce farklı kurslara gittiğini belirten Arzu Atalay, "Şu an ilgimi çeken seyislik ile ilgili kursa başladım. Arkadaşlarımla birlikte bu kursa geldim. Arkadaşlarım, 'Seyislik kursuna gidip de ne yapacağız' dedi. Ben de bir ilki başaracağız dedim. Eğitim aldıktan sonra atlara binmek istiyorum. Atlara ilgim çocukluktan beri var. Atlara kadın eli değmesiyle atların daha uysal olacağına inanıyorum. Kadınlar çocuklarına nasıl bakıyorsa atlarda öyle bakacaklarına inanıyorum" dedi.
Atları sevdiğinden dolayı seyislik kursuna başladığını aktaran Aslı Güneş, "Şu anda bu mesleği seçtiğim için çok mutluyum. Atlarda insan sevgisi çok önemli. Atların bakımı erkeklerin yapacağı bir iş değil. Çünkü atlar sevgi ister. Biz bayanlar sevgimizi vererek aşkla bu mesleği yapacağız" diye kaydetti.
Seyis adaylarından Seçil Çıtak ise, "Atlara karşı büyük bir ilgim var. Benim bütün ilgim atlara dayalı. Erkekler hipodromlarda atlara şiddetle bakıyor. Biz atlara bakarken sevgi ve şefkatle bakacağız" şeklinde konuştu.
İngiltere'de seyislerin yüzde 70'ini kadınların oluşturduğunu ifade eden Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Turan Karahan da Türkiye'de lisanlı kadın seyis olmadığını, bundan sonra kendilerinin lisanslı seyis kadın yetiştiriciliğini Türkiye'de başlatmış olacaklarını kaydetti.
(Yunus Özhanlı /İHA)

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