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Elazığ'da '6. İsot ve Peynirli Ekmek Günü' etkinliği
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Elazığ'da '6. İsot ve Peynirli Ekmek Günü' etkinliği

Elazığ'da '6. İsot ve Peynirlik Ekmek Günü' etkinliği düzenlendi.

Elazığ'da "6. İsot ve Peynirlik Ekmek Günü" etkinliği düzenlendi.
Elazığ'da Aksaray Mahallesi sakinleri, her sene düzenledikleri İsot ve Peynirlik Ekmek Günü'nün 6'ncısını düzenledi. Bu yıl eski mahalle sakinlerinden kalaycı Mehmet Demirhan anısına düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mehteran takımının gösterisinin yer aldığı etkinlikte peynir ekmek ikram edildi.
Eski adı Yığinki olan Aksaray Mahallesi'nin şenliğinde beraber olmanın mutluluğu yaşadıklarını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, bu birlik ve beraberliği diğer mahallelerde de görmek istediğini söyledi.
Elazığ'ın en köklü ve kadim mahallesinin geleneksel isot ve peynir ekmek gününü kutladıklarını dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Bu tip programlar genelde bir kez yapılır ve arkası gelmez. Bu açıdan sürekliliği olan bu tip programları devam ettirmek önemlidir. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yığinki, neticede hepimizin çocukluğunun geçtiği, lahanasından isotuna, tarımından yetiştirdiği insanlara kadar çok köklü ve kadim bir mahalleden bahsediyoruz. Elazığ'ı Aksaray'sız düşünmek mümkün değil. Bu mahallenin insanları komşuluk kültüründen öte bir akraba kültürü ile yaşayan insanlardır. Yığinki'yi yeniden anmak ve bir araya gelmek, elbette büyük bir mutluluktur" dedi.
Etkinlik, emeği geçenlere plaket verilmesi ve Emrah Güllü konseri ile sona erdi.
Etkinliğe, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, STK temsilcileri, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı.
(Kamil Can Kılıç/İHA)
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