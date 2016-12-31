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Elazığ'da 250 polisle huzur operasyonu
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Elazığ'da 250 polisle huzur operasyonu

Elazığ'da yıl başı öncesi 250 polisin katıldığı huzur operasyonu yapıldı. Huzur operasyonunda biri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında olmak üzere aranan 4 şüpheli yakalandı, iki de silah ele geçirildi.

Elazığ'da yıl başı öncesi 250 polisin katıldığı huzur operasyonu yapıldı. Huzur operasyonunda biri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında olmak üzere aranan 4 şüpheli yakalandı, iki de silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 250 polisin katılımıyla kentin huzur ve asayişini sağlamak amacıyla "Huzur23" genel asayiş uygulaması yapıldı. İl merkezinde 15 noktada yapılan uygulamada polis, umuma açık 182 istirahat ve eğlence yerini denetledi, 2 bin 694 şahsı da sorguladı.

Uygulamada biri FETÖ/PDY soruşturmasından olmak üzere aranan 4 şüpheli yakalandı. Şüpheli bir şahsın üzerinden ise 1 adet 9 milimlik, bir şahsın iş yerinde ise 7.65 çapında tabanca ile bu silahlara ait 4 adet şarjör ve 24 adet mermi ele geçirildi.

Polisin uygulama sırasında 1 iş yerine kimlik bildirimi olmadan işçi çalıştırmaktan, 1 iş yerine ve iş yerinde 4 kişiye sigara yasağına muhalefetten idari işlem yaptığı bildirildi.
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