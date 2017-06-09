Elazığ'da 22 kilo esrar ile 46 bin kök kenevir ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 22 kilogram kubar esrar ile 46 bin 574 kök hint keneviri ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 22 kilogram kubar esrar ile 46 bin 574 kök hint keneviri ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, Palu ilçesi Köklüce köyü Dolküçük mezrasında şüpheliler A.Ç., E.Y. F.Y ve N.Ç'nin evlerini eklentileri ile bahçelerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve bahçelerinde yapılan aramada ise 22 kilogram kubar esrar ile 46 bin 574 kök hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri olay yerinde yakılarak imha edilirken, kubar esrara el konuldu.

Operasyonla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

(Halil İbrahim Varlı /İHA)