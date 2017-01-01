01.01.2017 02:30 Elazığ'da 2016 yılının son cezası bin 43 lira, 2017 ilk cezası 95 lira oldu

Elazığ'da 2016 yılının son trafik cezası bin 43 lira, 2017 yılının ilk cezası ise 95 lira oldu. Trafik ekibinin üzerinde bulunan ışıklı tabelaya ' Kazasız Yıllar Gakgom' yazılarak Elazığlıların yeni yılının kutlanması dikkat çekti. Elazığ'da 2016 yılının son trafik cezası bin 43 lira, 2017 yılının ilk cezası ise 95 lira oldu. Trafik ekibinin üzerinde bulunan ışıklı tabelaya " Kazasız Yıllar Gakgom" yazılarak Elazığlıların yeni yılının kutlanması dikkat çekti.



Elazığ'da 2016 yılından 2017 yılına girerken şehrin 8 ayrı noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından trafik uygulaması yapıldı. Evrak ve alkol kontrolü yapan polisler, kurallara uymayanlara ceza kesti. 2016 yılının son trafik cezası alkollü araç kullanmak ve yanında sürücü belgesi bulundurmamaktan bin 43 lira olarak M. E. K'ye kesildi. 2017 yılının ilk cezası ise sigortasızlıktan kesildi. Aldığı araca sigorta yaptırmayan sürücü N.B'ye yüzde 3.25 zamlı tarifeyle 2016 yılında 92 lira olan ceza, 95 lira olarak uygulandı. Sigortası olmayan araç polis tarafından otoparka çektirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik hizmetlerine önem verdiğini belirten Trafik Denetleme Şube Müdürü Özcan Sevinç, "Emniyet Genel müdürlüğümüz illerimizi araç, gereç veya personel açısından sürekli besliyor. Elazığ'a da yazı yazabileceğimiz araç geldi. Bu aracın bu şekilde dizayn edilmesinin amacı trafikte farkındalık oluşturmak. Bizde yeni yıla girdiğimiz günde vatandaşlara bir jest yapmak istedik. Yeni Yıllar Gakgom, Kazasız Yıllar Gakgom şeklinde aracımıza yazı yazdık" dedi.



2016'dan 2017'ye girerken 8 farklı noktada uygulamanın olduğunu aktaran Sevinç, "Uygulamalarımız bir müddet devam edecek. Bu saatte alkollü vatandaşlarımızın sebebiyet verdiği kazalar uygulamalarla inşallah önlenir. 2016 yılının son cezası maalesef alkol ve sürücü belgesini bulundurmamaktan kesildi. 2017 yılının ilk cezası da 95 lira ile trafik sigortasını yaptırmamaktan kesildi" diye ifade etti.

