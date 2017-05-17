Elazığ'da 20 kişiye FETÖ gözaltısı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen personellere yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen personellere yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yaptı. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda görevli olup, Kanun Hükmündeki Kararname ile ihraç edilen aralarında öğretmenlerin de yer aldığı 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Operasyonda şüpheli sayısının artabileceği öğrenildi.

(Kamil Can Kılıç/İHA)