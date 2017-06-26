Elazığ-Bingöl sınırında çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Yayladere kırsalında yürütülen terör operasyonunda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Yayladere kırsalında yürütülen terör operasyonunda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Yayladere kırsalında Bingöl sınırı yakınlarında yürütülen operasyonda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, şehidin naaşı Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi. Çatışmada şehit olan Mardin nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Rıstam Çetin'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. (Kamil Can Kılıç / İHA)
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