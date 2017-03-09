El yazması Kuran-ı Kerim'i araçtan attılar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polisin takip ettiği şüpheli araçtan atılan poşetten Osmanlı dönemine ait el yazması Kuran-ı Kerim'i çıktı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polisin takip ettiği şüpheli araçtan atılan poşetten Osmanlı dönemine ait el yazması Kuran-ı Kerim'i çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, F.T. isimli şahsın Osmanlı dönemine ait el yazması Kuran-ı Kerim satışı yapacağının bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli F.T.'nin kullandığı araç, Kapaklı ilçesinde yapılan takip sonucu içerisinde bulunan A.N.G. isimli şahısla birlikte yakalandı.

Takip esnasında araçtan atılan poşet içerisinden tarihi eser niteliğinde bir adet el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi.

Şüphelilere, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçundan adli soruşturma başlatıldı.

