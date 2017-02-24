El Kaide polis merkezine saldırdı: 8 ölü

Güney Yemen'de sabah erken saatlerde, Ebyen şehrinin merkezindeki Zencibar kasabasında El Kaide tarafından Ennecde polis merkezine yapılan bombalı araç saldırısında 8 polis öldü, 9 polis de yaralandı.

Güney Yemen'de sabah erken saatlerde, Ebyen şehrinin merkezindeki Zencibar kasabasında El Kaide tarafından Ennecde polis merkezine yapılan bombalı araç saldırısında 8 polis öldü, 9 polis de yaralandı.

Mahalli kaynaklardan alınan bilgilere göre, odun yüklü bir kamyonet Ennecde polis merkezinin kapısında patlatıldıktan sonra El Kaide mensupları karakola silahlı saldırıda bulundu. Çatışmalar bir saat kadar sürdü. Saldırıda 8 polis hayatını kaybederken, 9 polis de yaralandı. Geçen ayın ortasında aynı mevkide El Kaide tarafından yapılan saldırıda 4 asker ölmüş iki asker de yaralanmıştı.

