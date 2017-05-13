El Kabir ve Etame cezalı duruma düştü

Antalyaspor'un başarılı oyuncuları El Kabir ve Etame, Fenerbahçe karşısında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki oyuncu da önümüzdeki hafta oynanacak olan Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor'un başarılı oyuncuları El Kabir ve Etame, Fenerbahçe karşısında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki oyuncu da önümüzdeki hafta oynanacak olan Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanında iki önemli ismini kaybetti. Geçtiğimiz hafta cezalı duruma düşen ve Fenerbahçe'ye karşı oynayamayan Yekta Kurtuluş ve Zeki Yıldırım'ın ardından bu hafta da 2 önemli oyuncu cezalı duruma düştü. Zorlu mücadelesinin ilk yarısında sarı kart gören El Kabir ve M'Billa Etame, önümüzdeki hafta Antalya'da oynanacak olan Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

(Bozhan Memiş / İHA)