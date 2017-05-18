Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın taktiksel hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda El Kabir sakatlandı.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın taktiksel hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda El Kabir sakatlandı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma hareketleri ve 5'e 2 oyunundan sonra taktik çalışmasına geçildi. Antrenman, defans ve hücum oyuncularının ayrı gruplar halinde yaptığı çalışma ile sona erdi. Hücum ve orta saha oyuncularını Teknik Direktör Rıza Çalımbay, defans oyuncularını ise antrenörler Kenan Oktay ile Ayhan Tenbeloğlu çalıştırdı.
EL KABİR SAKATLANDI Çarşamba günü yapılan antrenmanda ayak bileği burkulan Deniz Kadah, takımla antrenmana çıkmazken, El Kabir ise antrenmanın ortalarında sakatlanınca çalışmayı yarıda bıraktı. Antrenman sonunda bir grup futbolcu, Chico'nun koruduğu kaleye şut çekti.
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