02.01.2017 09:28 El emekleri köylü pazarında sergilendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kurulan köylü pazarı bu kez el emeklerinin satışa sunulduğu stantlara ev sahipliği yaptı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kurulan köylü pazarı bu kez el emeklerinin satışa sunulduğu stantlara ev sahipliği yaptı.



Vatandaşın Yeri'nin kurucusu Aysel Namlı'nın öncülüğünde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yanı sıra ilçede el sanatlarıyla uğraşan vatandaşların katılımıyla kurulan stantlarda, el emeği göz nuru giyim ve süs eşyalarının yanı sıra el yapımı gıda ürünleri sergilenerek satışa sunuldu.



Kültür ve Sanat Gönüllüsü Aysel Namlı, eski köylü pazarının artık kullanılmadığını hatırlatarak, "Bu alan şu anda araç sahipleri tarafından gelişigüzel konulan otopark gibi kullanılıyor. Oysa bu alan, bu tür el sanatlarının sürekli sergilendiği bir alan olarak kullanılabilir. Umarım yetkililer bu konuda el emeklerini üretip, satışa sunduğu vatandaşların bu talebini değerlendirir ve bu alanı onlara kazandırır" diye konuştu.

