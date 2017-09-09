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'El birliğiyle bu yapıyı tasfiye edeceğiz'
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'El birliğiyle bu yapıyı tasfiye edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ülke olarak FETÖ ile mücadelemizi sadece kendimiz için değil aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz. El birliği içinde çalışarak her iki ülkenin de milli güvenliğini tehdit eden bu yapıyı tasfiye edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke olarak FETÖ ile mücadelemizi sadece kendimiz için değil aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz. El birliği içinde çalışarak her iki ülkenin de milli güvenliğini tehdit eden bu yapıyı tasfiye edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile önce baş başa, ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra ortak basın toplantısında açıklamada bulundu. İki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığı toplantıda iki ülke ilişkilerine vurgu yapıldı.
Astana'nın çok hareketli günler geçirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisine ülkemizdeki hain darbe girişiminden hemen sonra dayanışma için gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk dünyasının ak sakalı Nazarbayev, bu ziyareti ile Türk milletinin gönlündeki müstesna yerini bir kez daha perçinlemiştir" dedi.

"KAN DÖKMEKTEN ÇEKİNMEYEN BU KARANLIK YAPI İLE MÜCADELEMİZ KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR"
Erdoğan, "Kazakistan, Orta Asya'da ekonomik ve ticari işbirliğimiz bakımından önem ve öncelik verdiğimiz bir ülke. Astana'nın inşası başta olmak üzere Kazakistan'daki birçok proje Türk firmaları tarafından hayata geçirilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanına firmalarımıza gösterdiği itimat için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan, "FETÖ'nün anayasal demokratik düzenimize kastettiği hain darbe girişimi milletimizin can siperane duruşuyla engellendi. Bu süreçte 250 vatandaşımızı şehit verdik, 2 bin 193 insanımız da gazi oldu. Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu karanlık yapı ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor. Ülke olarak FETÖ ile mücadelemizi sadece kendimiz için değil aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz. Bu süreçte ak sakalımızın verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum. El birliği içinde çalışarak her iki ülkenin de milli güvenliğini tehdit eden bu yapıyı tasfiye edeceğiz. Önümüzdeki süreçte DEAŞ, FETÖ ve El Kaide gibi terör örgütleri ile mücadele noktasındaki işbirliğimizi daha da arttıracağız" açıklamasını yaptı.

"KAZAKİSTAN, BM GÜVENLİK KONSEYİ GEÇİCİ ÜYELİĞİNE SEÇİLEN İLK ORTA ASYA ÜLKESİ OLMUŞTUR"
Genel olarak benzer görüşlerin paylaşıldığını aktaran Erdoğan, EXPO Fuar alanlarına giderek, Türkiye ve Kazakistan paviliyonlarını ziyaret edeceğini sözlerine ekledi. Erdoğan, "Yarın başlayacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne katılacağım" dedi.
"Suriye barış görüşmeleri Astana'da yapılmaktadır" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ayın 14'ünde şuana kadar yapılan çalışmaların zirvesi mesafesinde bir buluşma gerçekleşecek. Kazakistan, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilen ilk Orta Asya ülkesi olmuştur. Tüm bu gelişmeler Kazakistan'ın artan küresel ve bölgesel önemine işaret ediyor. Kazakistan'ın bu kazanımları bizleri de ziyadesi ile sevindiriyor. Kazakistan'ın dünyanın rekabet gücü en yüksek 50 ülkesi arasına girme hedefine ulaşacağına inanıyorum. 2050 stratejisi ve Nurlu Yol Programı'nın başarılı olacağına eminim. Bu kapsamda Kazakistan'a her alanda yardımcı olmaya hazırız. Kazakistan ile uluslararası ve bölgesel teşkilatlarda da verimli bir işbirliği içindeyiz. Kuruluşuna öncülük ettiğimiz Türk Konseyinin tüm üye ülkelerinin çabalarıyla bölgemiz için yararlı projeler gerçekleştireceğine de inanıyorum. Türk Konseyinin önümüzdeki dönemde yeni üyelerle genişlemesini de arzu ediyorum."
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