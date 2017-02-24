El Bab şehitlerinin naaşları Gaziantep'te

Fırat Kalkanı Harekatında ele geçirilen El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerin naaşı, helikopterle Gaziantep'e getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatında ele geçirilen El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerin naaşı, helikopterle Gaziantep'e getirildi.

Suriye'nin El Bab kentinin güneyindeki TADİF yol kavşağı bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş bir EYP'nin patlaması sonucu EYP ve mayın keşfi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından Astsubay Kıdemli Kavuş Hasan Çoban, Uzman Onbaşı Selman Çalık şehit olmuş, Piyade Yarbay Burak Yılmaz, Piyade Üsteğmen Nurullah Güllü, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Yellice yaralanmıştı. Saldırının olduğu bölgeden şehit ve yaralı askerler tahliye edilerek, sınırdaki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına götürülmüştü. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine götürülürken, şehit askerlerin naaşı ise helikopterle Gaziantep'e gönderilmişti. Askeri helikopter Çocuk Hastanesi bahçesindeki piste inerken, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları helikopterden indirilerek, ambulansa konuldu. Şehitlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şehitler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle memleketlerine uğurlanacak.

(Orhan Erkılıç/İHA)