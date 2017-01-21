El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı

Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan 5 Türk askeri, Gaziantep'ten memleketlerine dualarla uğurlandı.

Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan 5 Türk askeri, Gaziantep'ten memleketlerine dualarla uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El Bab Operasyonunda şehit olan askerler Piyade Uzman Onbaşı Mete Can, Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın, Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır için Gaziantep'te uğurlama töreni düzenlendi.

Gaziantep Hava Limanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof Dr Ali Gür, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, CHP İl Başkanı Hayri Sucu katıldı.

Silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa bindirilen şehitler, Türk Hava Kuvvetlerine ait 2 ayrı uçakla, memleketlerine doğru yola çıktı.

(Orhan Erkılıç / İHA)