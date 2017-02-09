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El Bab şehitleri için taziye mesajı
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El Bab şehitleri için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'El Bab'ta dün ve bugün şehit olan sekiz kahramanımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyor, yaralı evlatlarımıza şifa diliyorum. Türk milletinin güvenliği ve geleceği için karşılıksız mücadele eden korkusuz ve gözü pek kardeşlerimle iftihar ediyorum' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "El Bab'ta dün ve bugün şehit olan sekiz kahramanımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyor, yaralı evlatlarımıza şifa diliyorum. Türk milletinin güvenliği ve geleceği için karşılıksız mücadele eden korkusuz ve gözü pek kardeşlerimle iftihar ediyorum" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'nin 48'inci kuruluş yıl dönümü ve Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit olan askerlerle ilgili paylaşımlarda bulundu. MHP'nin 48 yıl önce ebedi yürüyüşüne başladığını kaydeden Bahçeli, "8-9 Şubat 1969'da milletimizin temiz sinesinden üç hilal sancağı tıpkı güneş gibi doğarak yükseldi. 48 yıl önce MHP ebedi yürüyüşüne başladı. Milliyetçi Hareket Partisi kaynağını Ötüken'de bulmuş, anlamını Türk-İslam ülküsünde görmüş bir Türk destanı, akıl ve ahlak burcudur. Dile kolay tam 48 yılı geride bıraktık. Acılarla, şehadetlerle, yüksek bir fedakarlık ve anıtlaşmış aidiyet gururuyla on yılları göğüsledik. Kendi yolumuzu kendimiz açtık, engelleri gün gün aştık. Sürekli ufuk ötelerini düşünerek, bir adım ötesini düşleyerek bugünlere geldik" ifadelerini kullandı.

"FİTNECİLER ALEYHİMİZE PROPAGANDA YAPSALAR DA EVET, MHP EBEDİYETE KADAR VARDIR"
Kutlu bir dava yolunda emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizen Bahçeli şöyle devam etti:
"Mağduriyetler imanımıza çarptı, mahkûmiyetler heyecanımıza çarpıldı. Eziyet, işkence, ihanet ve yokluklar duruşumuzla dağıldı, parçalandı. Ülkücü olmanın zor, ülkücü kalabilmenin daha zor olduğunu bilerek ülkülerimizi sevda, ülkemizi bayrak, Türklüğü yıkılmaz kale bildik. Başaramaz dediler, güldük geçtik. 'Yenilir, yılarlar' dediler; hiç oralı olmadık. Biliyorduk, kutlu bir davada erimek herkesin harcı değildir. Varlığımızı Türklüğün bekasına adadık. Dedem Korkut olduk söz söyledik, akıncı olduk serhatlerden parladık, destan olduk yıllarca anlatıldık. 48 yıldır haklı mücadelemizi sürdürüyoruz. 48 yıldır onurla, milletimizle omuz omuza var oluşumuzun kavgasını veriyoruz. 48 yıldır nice badirelere uğradık. Ama hiçbir tuzak, kumpas, hain emel, işbirlikçi niyet bizi durduramadı. Bundan sonra da durduramayacaktır. Türklüğün kervanı asırlar evvel yola koyuldu. 48 yıl önce siyasallaşıp toplumsallaştı. Sonsuza kadar da bu ülkü kervanı yoluna devam edecek. Dedikoducular vızır vızır gezip dolaşsa da, fitneciler hiç durmayıp aleyhimize propaganda yapsalar da evet, MHP ebediyete kadar vardır. Merhum Başbuğumuza, bir hilal uğruna hain saldırılar sonucunda toprağa düşen aziz ülkü şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

"EL BAB'TA DÜN VE BUGÜN ŞEHİT OLAN SEKİZ KAHRAMANIMIZA RABBİMDEN RAHMET NİYAZ EDİYOR, YARALI EVLATLARIMIZA ŞİFA DİLİYORUM"
Suriye'nin El Bab bölgesinde meydana gelen kaza sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, "Ayrıca El Bab'ta dün ve bugün şehit olan sekiz kahramanımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyor, yaralı evlatlarımıza şifa diliyorum. Türk milletinin güvenliği ve geleceği için karşılıksız mücadele eden korkusuz ve gözü pek kardeşlerimle iftihar ediyorum. Milletimizin hayır duası ve MHP'nin desteği terörizmin peşine düşen, demir pençelerini hainlere indiren cesur ve vatansever kardeşlerimledir" dedi.
(Caner Ünver /İHA)
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