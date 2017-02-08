08.02.2017 13:53 El Bab şehitleri Gaziantep'e getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da şehit olan iki askerin cenazesi, Gaziantep'e getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da şehit olan iki askerin cenazesi, Gaziantep'e getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugün El Bab'da, DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmada şehit düşen 2 Türk askerinin cenazesi, helikopterle Gaziantep Üniversitesi morguna sevk edildi. Şehitlerin naaşı, yapılan otopsinin ardından memleketlerine gönderilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada 2 askerin şehit olduğu çatışmada, 15 askerin de yaralandığı duyurulmuştu.

(Mehmet Bulut/İHA)

