11.02.2017 16:00 El Bab şehidini binler uğurladı

Fırat Kalkanı Harekatında, El-Bab bölgesinde Rus uçağının Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurması sonucu şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde binler tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Fırat Kalkanı Harekatında, El-Bab bölgesinde Rus uçağının Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurması sonucu şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde binler tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'de Türk askerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab bölgesinde Rus uçağının Türk askerlerinin bulunduğu binayı bombalaması sonucu şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş memleketi Sakarya'da on binler tarafından gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi evinden alınarak Uzakkışla Camii'ne getirildi. Baba ve yakın akrabaları taziyeleri kabul etti. Uzakkışla Camii'nde omuzlarda mezarlığa götürülen şehidin cenazesi mezarlıkta amcası Sakarya İl Müftü Yardımcısı Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi şehidin yakınları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşları döktü

Cenaze namazına Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Gürak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, protokol üyeleri ve binlerce Sakaryalı katıldı.

(Burak Can Tokyürek / İHA)

