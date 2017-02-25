El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Halep kentinin El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Selman Çelik'in cenazesi, memleketi Kütahya'ya gözyaşları arasında toprağa verildi.

Suriye'nin Halep kentinin El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Selman Çelik'in cenazesi, memleketi Kütahya'ya gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün DEAŞ'lı teröristlerce yola döşenmiş el yapımı patlayıcının (EYP) patlatılması sonucu, Balıkesirli arkadaşı Astsubay Kıdemli Çavuş Hasar Çoban ile birlikte şehit düşen Selman Çelik'in naaşı, cenaze aracı ile Ulu Camii'ne getirildi. Burada şehit için helallik alınmasının ardından cenaze namazına geçildi.

Cenaze törenine şehidin babası Süleyman Çelik, annesi Halime Çelik ve kardeşleri Harun ve Talha ile şehidin yakınları, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, askeri ve mülki erkan ve ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Çelik'in tabutu askerler tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Cenaze töreni boyunca şehidin yakınları ve vatandaşlar gözyaşına boğuldu.

Türkiye Gazetesi Kütahya Bürosu çalışanlarından Süleyman Çelik'in oğlu Uzman Çavuş Selman Çelik, daha sonra Kütahya merkeze bağlı Kaynarca köyü Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

(Hüseyin Efe / İHA)