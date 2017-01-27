El Bab şehidi memleketine gönderildi

Fırat Kalkanı Harekatında El Bab operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi.
Fırat Kalkanı Harekatında El Bab operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi. Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda 2 gün önce şehit olmuştu. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanması ve DNA testi sonuçları için Gaziantep'te bekletilen şehit Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın cenazesi, ailesine teslim edildi. Gasilhaneden alınan şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Ordu'ya gönderildi. Öte yandan ailenin talebi üzerine şehit için uğurlama töreni yapılmadığı belirtildi.
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