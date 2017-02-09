09.02.2017 18:26 El-Bab şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı

Suriye'nin El-Bab kentinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Suriye'nin El-Bab kentinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Suriye'nin El-Bab kentinde yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nda dün terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Kalemkırdı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Koçoğlu'nun cenazesi Hisarcık Mahallesi Mezarlğı'na getirildi. Burada okunan dualarla toprağa verilen şehidin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin toprağa verilmesinin ardından Vali Süleyman Kamçı, Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını anne Maksude Koçoğlu'na verdi.

(Turan Bulut /İHA)

