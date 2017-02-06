06.02.2017 19:58 'El Bab kuşatıldı' iddialarına ilişkin açıklama

Askeri kaynaklar, El Bab'ın kuşatıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Askeri kaynaklar, El Bab'ın kuşatıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, El Bab'ın kuşatıldığı iddialarının doğru olmadığı belirtilerek, "Rejim kuşatmış, Rakka yolunu kesmiş, DEAŞ terk ediyormuş" gibi söylentilere de kulak asılmaması gerektiği kaydedildi. Harekatın planlandığı şekilde devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, harekatla ilgili resmi kaynaklar dışında verilen bilgilere itibar edilmemesi istendi.



