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El Bab kahramanlarından teşekkür
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El Bab kahramanlarından teşekkür

Balıkesir Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu öğrencileri, El Bab'ta görev yapan Türk Birliği aracılığı ile Türkmen köylerinde yaşayan öğrencilere yardım kampanyası yaptı. Yardım malzemelerinin ulaşması ile birlikte El Bab'ta görev yapan askerler, Balıkesir'e videolu bir teşekkür mesajı gönderdi.

Balıkesir Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu öğrencileri, El Bab'ta görev yapan Türk Birliği aracılığı ile Türkmen köylerinde yaşayan öğrencilere yardım kampanyası yaptı. Yardım malzemelerinin ulaşması ile birlikte El Bab'ta görev yapan askerler, Balıkesir'e videolu bir teşekkür mesajı gönderdi.
Suriye El Bab'da vatani görevini yapan askeri birlik komutanı Fatih Koca, görev yaptığı El Bab ve çevresinde bulunan Türkmen köylerinde yaşayan çocukların okul ve kırtasiye ihtiyaçları için Balıkesir Albay Tayyar Nuran İlkokulunda öğretmen olarak görev yapan akrabası Nuray Gül'den yardım talep etti. Öğretmen Nuray Gül de Okul Müdürü Yüksel Selçuk ile birlikte başlattıkları kampanya sonrasında toplanan 25 koli kırtasiye ve gıda malzemelerini El Bab'ta bulunan Türk Birliğine ulaştı.
Balıkesir'den gelen yardım malzemelerini alan askeri Türk birliği, gelen yardımları Suriyeli Türkmenlere ulaştırdıktan sonra, Balıkesir'den yardım gönderen Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokuluna bir teşekkür videosu gönderdi. Videoda Türk birliğinde görev yapan Fatih Koca ve askerler, " Balıkesir Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu adına göndermiş olduğunuz hediyeler elimize geçti. Başta okul Müdürü Yüksel Selçuk ve Nuray Hocamız olmak üzere emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm minik kalbi sevgi ile dolu olan öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Burada görev yapan Türk Silahlı Kuvvetler personeline savaşın, esaretin içinde kaybolmak istemeyen gözlerinde umut olan, geleceklerini silahların gölgesinde değil kitap kokusunda arayan geleceğini kalem tutmak isteyen Suriyeli kardeşlerimizin sizlere çok selamı var. Bizleri ve onları unutmadığınız için çok teşekkür ederiz. Minik ellerinizden, güzel kalbinizden dökülen o temiz ve güzel sözcükler bizlere bir moral bir gelecek vaat ettiğini anladık. Bizler sizin geleceğimiz, yarınlarımızın umutları Gazi Mustafa Kemal'in gençliği sizlerden çok şey bekliyoruz. Bizler ne kadar zor şartlar altında görev yapsak da siz aziz Türk milletinin geleceğisiniz. Bizleri buralarda unutmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Vatan Bize, yarınlar size emanet. Allah'a emanet olun" diye video mesajı gönderdiler.

"İZLERKEN OLDUKÇA DUYGULANDIK"
Yardım kampanyasının mimarlarında öğretmen Nuray Gül, "Suriye El Bab'ta bir yakınım astsubay olarak görev yapıyor. El Bab' da yaşayan bir Türkmen öğretmen yakınımdan Türkçe kitaplar ve kırtasiye yardımı için kendilerine bir faydaları olup olamayacağını sormuş. Yakınım olan Fatih Koca'da bene ulaştı. Okul Müdürüm Fatih Yüksel'e konuyu anlatınca hemen okulda bir kampanya başlattık. Topladığımız kırtasiye, yiyecek malzemelerini Suriye El Bab'a gönderdik. Yardımlar Suriye El Bab'a ulaşınca orada bulunan Türk Askeri Birliği bize teşekkür videosu gönderdi. Gelen videoyu izlerken oldukça duygulandık ve yaptığımız yardımının ne kadar anlamlı olduğunun idrakine vardık" dedi.
Balıkesir Albay Tayyar Nuran İlkokuluna El Bab'dan gelen teşekkür videosu karşısında okul müdürü Yüksel Selçuk, öğretmen Nuray Gül ile yardım toplama öncü olan sınıfın öğrencileri Suriye'nin El Bab bölgesinde bulunan Türk Birliği ve Türkmen Kardeşlerine hep birlikte selam videosu gönderdiler.
(Hüseyin Tokmak /İHA)

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