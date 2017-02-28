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El Bab gazisi: 'Sırada Rakka ve Münbiç var'
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El Bab gazisi: 'Sırada Rakka ve Münbiç var'

Suriye'nin Halep kentinin El Bab bölgesinde operasyon sırasında kolundan yaralanan Piyade Uzman Çavuş Gazi Kadir Kolo, 'Allah'a şükürler olsun ki El Bab'ı aldık, temizledik pisliklerden. Sırada Rakka ve Münbiç var' dedi.

Suriye'nin Halep kentinin El Bab bölgesinde operasyon sırasında kolundan yaralanan Piyade Uzman Çavuş Gazi Kadir Kolo, "Allah'a şükürler olsun ki El Bab'ı aldık, temizledik pisliklerden. Sırada Rakka ve Münbiç var" dedi.
Gönüllü olarak Suriye'ye giderek El Bab'ta kahramanlar gibi savaşan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kolo, Suriye'ye girdikten 25 gün sonra 16 Aralık 2016 günü El Bab'ta düzenlenen roketatarlı saldırıda kolundan yaralandı. İlk olarak Gaziantep'te tedavi altına alınan Kolo, daha sonra Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, bugün Gazi Kadir Kolo ve annesi Zühre Kolo'yu hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Karaloğlu'ya gazi Kolo ve annesi 'vatan sağ olsun' yanıtını verdi.
Saldırı anını anlatan 26 yaşındaki Kadir Kolo, "Suriye girdikten 25 gün sonra artık El Bab'ı almak için emir geldi. Sabah saat 4-5 civarıydı. O saatlerde çıktık operasyona. Hastane bölgesine tankla gelen bizim arkadaşlarımızı vurdular. Biz de onlara yardıma giderken vurulduk. Ondan sonra kendimizi güvenli bölgeye alma telaşına girerken buralara kadar geldik" dedi.
Kolunun durumuyla ilgili konuşan gazi Kadir Kolo, "Doku nakli yapıldı. 3-4 kere operasyon geçirdim, sırada platin var. Kırık var kemikte çünkü. Platin koyulduktan sonra demirler çıkacak, ondan sonraki duruma bağlı iyileşme sürecim. Yine her şey benim azmimde bitiyor. Ne kadar azimli olursam o kadar iyi benim için. Doktorlar 1-1,5 sene bulur dedi ama erken iyileşmesi bana bağlı" ifadelerini kaydetti.

"SIRADA RAKKA VE MÜNBİÇ VAR"
Suriye'deki silah arkadaşlarına mesaj yollayan gazi Kadir Kolo, "Onlara tek şey söyleyeyim, Allah onların yardımcısı olsun. Gerçekten şartlar çok zor orada. Ben biliyorum yaşadım. Allah kolaylık versin hepsine. El Bab'ı aldıysak, Rakka, Münbiç'te bizim için çocuk oyuncağı diyebilirim. Karşımıza delikanlı gibi çıkıp savaşsalar bir hafta sürmez, ama kalleşçe savaştıkları için bu şekilde uzun sürüyor. Allah'a şükürler olsun ki El Bab'ı aldık, temizledik pisliklerden. Sırada Rakka ve Münbiç var. Arkadaşlarımın hepsi orada. Ben de orada olmak isterdim, keşke kolum böyle olmasaydı da ben de orada olsaydım. Görevime devam etmek isterdim. Oralar buradan kat kat iyi. Her konuda iyi. Şartlar zor olabilir ama gerçek samimi arkadaşlık orada. İnşallah kolum iyileşir ve tekrar giderim" şeklinde konuştu.

"ÇOK GURURLUYUM, 3 OĞLUMU DAHA GÖNDERİRİM"
Gazi Kadir Kolo'nun annesi Zühre Kolo ise çok gururlu olduğunu belirterek, "İyiki de yollamışım. Vatanımız için gitti, vatanımız için gazi oldu. Çok da mutluyum, gurur duyuyorum. 3 tane erkek çocuğum daha var, ilk başlarda isteyerek göndermemiştim ama oğlum bu mertebeyi yaşattığı için diğerlerini de gönderirim" dedi.
(Harun Erdoğdu - Suat Metin / İHA)

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