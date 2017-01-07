07.01.2017 13:50 El Bab'dan Başkan Yılmaz'a selam geldi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye El Bab'ta görevli Samsunlu bir asker, terörle mücadelede kullandıkları bombalar üzerine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın ismini yazarak selam gönderdi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye El Bab'ta görevli Samsunlu bir asker, terörle mücadelede kullandıkları bombalar üzerine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın ismini yazarak selam gönderdi.



Suriye'de büyük mücadele veren Türk askerleri arasında bulunan Samsunlu bir asker, memleketini unutmadı. Terörle mücadelede kullanılan bombanın üzerine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın ismini yazarak, selam gönderdi.



Zor şartlarda büyük bir vazifeyi üstlenen askerler arasında olan Samsunlu Mehmetçik Ahmet, üzerine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın ismini yazdığı bombanın fotoğrafını çekerek kendisine mesajla gönderdi.



Bu anlamlı selam üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, zor şartlarda görev yapan askere kendisi de selam göndererek, her zaman dua ettiklerini belirtip, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.



Başkan Yılmaz, fotoğrafa "El Bab'dan selam var. Ahmet kardeşimin mesaj ile gönderdiği bu fotoğrafı paylaşmak istedim. Çok zor şartlarda çok kutsal bir görev sürdüren Fırat Kalkanı ekiplerine selam olsun. Biz her zaman duacılarıyız. Allah'ım yardımcıları olsun" yorumunu yaptı.

