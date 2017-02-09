09.02.2017 15:19 El Bab'dan acı haber: Şehit sayısı 5'e yükseldi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde bulunan Türk birliğine düzenlenen saldırıda 4 asker daha şehit oldu. Şehit sayısı 5'e yükseldi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde bulunan Türk birliğine düzenlenen saldırıda 4 asker daha şehit oldu. Şehit sayısı 5'e yükseldi.

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askeri helikopterle Gaziantep'e getirildi. Şehit askerlerin Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen naaşlarının yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine uğurlanacağı öğrenildi.

(Mehmet Bulut/İHA)

