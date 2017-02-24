El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 3 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab'da DEAŞ terör örgütünün daha önceden yola döşenmiş olduğu bir EYP'nin patlaması sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab'da DEAŞ terör örgütünün daha önceden yola döşenmiş olduğu bir EYP'nin patlaması sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı. TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugün saat 12.00 sularında El Bab'ın güneyindeki Tadif yol kavşağı bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş olan bir EYP'nin patlaması sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada yaralanan 3 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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