12.02.2017 12:41 El Bab'dan acı haber: 1 şehit, 3 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 12 Şubat 2017 tarihinde sabah 09.30 sularında DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

(Derya Yetim / İHA)

