11.02.2017 17:49 El Bab'dan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab civarında devam eden çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu bir askerin ise yaralandığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab civarında devam eden çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu bir askerin ise yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, "El Bab civarında meydana gelen çatışmalarda kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı kuvvetleri mensuplarına ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır yaralanan silah arkadaşımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

Açıklamada bölgede çatışmalar devam ettiği bildirildi.



