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'El Bab'daki mücadele Türkiye'nin güvenliğinin mücadelesi'
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'El Bab'daki mücadele Türkiye'nin güvenliğinin mücadelesi'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 'El Bab'da verilen mücadelenin aslında Türkiye'nin geleceğinin, sınırlarının güvenliğinin ve Türkiye'nin insanlarının güvenliğinin mücadelesi olduğunu ben de buradan bir kez daha ilan ediyorum' dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "El Bab'da verilen mücadelenin aslında Türkiye'nin geleceğinin, sınırlarının güvenliğinin ve Türkiye'nin insanlarının güvenliğinin mücadelesi olduğunu ben de buradan bir kez daha ilan ediyorum" dedi.
Beşiktaş Belediyesi, Türkiye tarihinde ilk kez geçtiğimiz yıl kamusal alanda kutlanarak tarihe geçen Hanuka Bayramı bu yıl da Türk Musevi cematinin katkılarıyla yeniden kutlandı. Esma Sultan Yalısı Bahçesi'nde gerçekleşen kutlama programına Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan, Katolik Cemaati Latin Temsilcisi Tierrablanca Gonzalez, İsrail Başkonsolosu Shai Cohen, Fas Başkonsolosu Mhamed Ifrıquıne, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzade ve çok sayıda davetli katıldı.
Beşiktaş Belediyesi tarafından Esma Sultan Yalısı bahçesinde, farklı din ve kültürlerden vatandaşların katılımıyla düzenlenen törende Türk ve Yahudi toplumları arasında 500 yılı aşkın bir süredir devam eden ortak yaşam kültürünün bir nişanesi olarak binlerce yılın geleneği mumlar yakıldı.

"TÜRKİYE TOPRAKLARINDA ASLA YAHUDİ KARDEŞLERİMİZLE BİR PROBLEMİMİZ OLMADI"
Musevileri asla azınlık olarak görmediklerini dile getiren Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Bu kardeşlerimiz bizim kadar bu coğrafyanın sahipleridirler. Lozan antlaşmasından hukuki bir tabir olarak azınlık diye ifade ediliyor. Türkiye topraklarında asla Yahudi kardeşlerimiz ile bir problemimiz olmadı. Ama devletler arasında zaman zaman krizler olabilir. İşte Mavi Marmara gemisi hadisesini yaşadık. Bu olaydan sonra Türkiye'de yaşayan Yahudi kardeşlerimizin gerçekten arabulucu olarak büyük gayretlerine şehadet ettik. Dünyanın en çok ihtiyacı olan manzara burada Ortaköy'ümüzde" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İNSANLARININ GÜVENLİĞİNİN MÜCADELESİ"
Fırat kalkanı Harekatı'nda El Bab'ın alınmasının önemini vurgulayan Veysi Kaynak, "El Bab'da verilen mücadelenin aslında Türkiye'nin geleceğinin, sınırlarının güvenliğinin ve Türkiye'nin insanlarının güvenliğinin mücadelesi olduğunu ben de buradan bir kez daha ilan ediyorum. Yakın zamanda inşallah El Bab'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu orayı da terörist unsurlardan temizleyecektir" diye konuştu.

"BU TOPRAKLAR SAYGININ VE SEVGİNİN TOPRAKLARI OLMAK ZORUNDA"
Hanuka Bayramı'nı geçen yıl ilk kez kamusal alanda kutlanmasının Türkiye'ye katkısı olduğunu ifade eden Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Bu topraklar saygının ve sevginin toprakları olmak zorunda. 500 yıldır bu topraklara ortak değer katan ortak yaşam kültürümüzün bir nişanesi olarak Hanuka Bayramı'nın ilk gecesinde binlerce yıllık bayramın mumlarından bir tanesini yakacağız" dedi.

"İÇİMİZE KAPATTIĞIMIZ IŞIĞIMIZI ÜLKEMİZ İLE PAYLAŞABİLDİK"
Hanuka Bayramı'nın kutlamaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzade, "Geçmişin gerçekleri ile hafızalarımızda oluşturduğumuz korkularımızın karanlığını aşarak içimize kapattığımız ışığımızı tekrer sokağımızla şehrimiz ile ülkemiz ile paylaşabildik" ifadelerini kullandı.
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