El Bab'da yaralanan ÖSO mensupları Türkiye'ye getirildi

Fırat Kalkanı Harekatının sürdüğü Suriye'nin El-Bab kentinde çatışmalarda yaralanan bir Türk askeri ile 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri Türkiye'ye getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatının sürdüğü Suriye'nin El-Bab kentinde çatışmalarda yaralanan bir Türk askeri ile 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri Türkiye'ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 178'inci gününde El-Bab operasyonu sırasında çatışmalarda bir Türk askeri ile 3 ÖSO askeri yaralandı. Yaralılar zırhlı ambulanslarla Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. 4 yaralı asker ambulansla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)