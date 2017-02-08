08.02.2017 14:53 El Bab'da yaralanan askerler Kilis'e getirildi

El-Bab'da terör örgütü DEAŞ ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 15 asker Kilis'e getirildi. El-Bab'da terör örgütü DEAŞ ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 15 asker Kilis'e getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 169. gününde gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerleri ile DEAŞ terör örgütü arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 15 Türk askeri çatışma bölgesinden zırhlı ambulanslar ile tahliye edilerek, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Durumu ağır olan yaralı askerler ile 2 şehit Gaziantep'e, hafif yaralı askerler de Kilis Devlet Hastanesi'ne ambulans ile getirildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

