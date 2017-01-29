El Bab'da yaralanan asker Türkiye'ye getirildi

Fırat Kalkanı Harekatının sürdüğü Suriye'nin El-Bab kentinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan bir asker Türkiye'ye getirildi.
Fırat Kalkanı Harekatının sürdüğü Suriye'nin El-Bab kentinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan bir asker Türkiye'ye getirildi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159'uncu gününde El-Bab operasyonu sırasında DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir Türk askeri ile 1 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri yaralandı. Yaralılar zırhlı ambulanslarla Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. 2 yaralı, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. (Mehmet Ali Dağ / İHA)
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