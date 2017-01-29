Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
El Bab'da yaralanan asker şehit oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

El Bab'da yaralanan asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı, şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı, şehit oldu.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde operasyon yapan Türk birliğine terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Elmacı, hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze aracıyla alınan şehidin naaşı, memleketi İzmir'e gönderilmek üzere Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehit uzman çavuşun cenazesinin Gaziantep Havalimanı'nda saat 17.30'da yapılacak törenin ardından askeri uçakla memleketi İzmir'e götürüleceği bildirildi.
(Lider Olgun - Mehmet Bulut / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yemen'de 1 ABD askeri öldü
Şehit ateşi İzmir'e düştü
25 kişi kurtarıldı, 6 kişi kayıp
Trump'ın göçmen kararı bazı yolcuların seyahatine engel oldu
El Bab’dan acı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
'Nisan 2017'ye kadar Hürkuş silahlanacak'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Engin Cezzar yaşamını yitirdi
Engin Cezzar yaşamını yitirdi
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor
Ege'de kriz çıktı! Akar'ın ziyaretine Yunan engeli!
Ege'de kriz çıktı! Akar'ın ziyaretine Yunan engeli!
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Dev anlaşma imzalandı! Türkiye ve İngiltere ortak savaş uçağı üretecek!
Dev anlaşma imzalandı! Türkiye ve İngiltere ortak savaş uçağı üretecek!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yemen'de 1 ABD askeri öldü
Yemen'de 1 ABD askeri öldü
Şehit ateşi İzmir'e düştü
Şehit ateşi İzmir'e düştü
25 kişi kurtarıldı, 6 kişi kayıp
25 kişi kurtarıldı, 6 kişi kayıp
Trump'ın göçmen kararı bazı yolcuların seyahatine engel oldu
Trump'ın göçmen kararı bazı yolcuların seyahatine engel oldu
El Bab’dan acı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
El Bab’dan acı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
'Nisan 2017'ye kadar Hürkuş silahlanacak'
'Nisan 2017'ye kadar Hürkuş silahlanacak'
El Bab'da yaralanan asker şehit oldu
El Bab'da yaralanan asker şehit oldu
Medipol Başakşehir 90+4'te kazandı
Medipol Başakşehir 90+4'te kazandı
Yeni stattaki ilk gol Castillo'dan geldi
Yeni stattaki ilk gol Castillo'dan geldi
Manisaspor Ümraniyespor'u 5'ledi
Manisaspor Ümraniyespor'u 5'ledi
Volkswagen 600 bin Audi'yi geri çağırdı
Volkswagen 600 bin Audi'yi geri çağırdı
Ayhan Bilgen mahkemeye sevk edildi
Ayhan Bilgen mahkemeye sevk edildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English