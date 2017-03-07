El Bab'da yaralanan 5 kişi Kilis'e getirildi

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde evlerine dönen sivil vatandaşlardan 9'u, tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanırken, durumu ağır olan 5 kişi Kilis'e getirildi.
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde evlerine dönen sivil vatandaşlardan 9'u, tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanırken, durumu ağır olan 5 kişi Kilis'e getirildi. Halep kentine bağlı El Bab ilçesinin Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolüne geçmesinden sonra evlerine dönmeye başlayan Suriyeli ailelerden biri evine girdiği sırada tuzaklanmış EYP'nin patlaması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralanan Suriyeli vatandaşlar, sınırdaki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına götürüldü. Yaralananlardan durumu ağır olan 5 kişi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. (Mehmet Ali Dağ/İHA)
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