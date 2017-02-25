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El Bab'da yaralanan 12 Suriyeli Kilis'e getirildi
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El Bab'da yaralanan 12 Suriyeli Kilis'e getirildi

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşenen mayına basan ve çatışmalarda yaralanan 12 Suriyeli Kilis'e getirildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşenen mayına basan ve çatışmalarda yaralanan 12 Suriyeli Kilis'e getirildi.
El Bab bölgesinde mayına basan ve Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 12 kişi tahliye edilerek Kilis'in Elbeyli Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada bekleyen ambulanslara alınan 12 Suriyeli Kilis'e getirilerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)

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