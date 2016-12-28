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El Bab'da 'temizlik' son aşamada
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El Bab'da 'temizlik' son aşamada

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El Bab'da, şehir merkezine ilerleyiş sürüyor.

El Bab'da 'temizlik' son aşamada

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El Bab'da, şehir merkezine ilerleyiş sürüyor. El Bab'a yönelik harekatın başladığı günden bu yana terör örgütü DEAŞ'a ait 2 bin 700'ü aşkın hedefe havadan ve karadan atış yapıldı.

Aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 391 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi, 26 PKK/PYD mensubu öldürüldü.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatında 127. güne gelindi.

225 meskun mahalde kontrol sağlandı

Harekat kapsamında yaklaşık 2 bin kilometrekare alan teröristlerden temizlenirken, 225 meskun mahalde kontrol sağlandı.

Harekatta El Bab'ın teröristlerden arındırılmasına yönelik çalışmalar yaklaşık 1,5 aydır devam ediyor. Bu çerçevede, şehrin kuşatılmasının ardından İnsansız Hava Araçları (İHA) ile keşif uçuşları yapıldı, daha sonra El Bab ve çevresindeki terör hedefleri, Fırtına obüsleri ve savaş uçaklarıyla vuruldu.

Sonrasında yaşanan çatışmalarla El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesine yönelik harekat hız kazandı. Harekatta, TSK unsurlarınca, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerine karadan ve havadan yoğun ateş desteği sağlandı.

DEAŞ'a ait 2 bin 700'ü aşkın hedefe atış yapıldı

El Bab'a yönelik harekatın başladığı günden bu yana terör örgütü DEAŞ'a ait 2 bin 700'ü aşkın hedefe havadan ve karadan atış yapıldı.

Atışlar sonucu aralarında karargah binaları, cephanelikler, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri ile bombalı araçların da bulunduğu çok sayıda hedef imha edildi.

391 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Harekat çerçevesinde, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 391 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi, 26 PKK/PYD mensubu öldürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, El Bab ve çevresinde, çoğu tuzaklanmış halde 400 el yapımı patlayıcı, 4 bombalı araç ile 3 mayın imha edildi.

El Bab'ın teröristlerden temizlenmesine yönelik harekat sırasında yaşanan çatışmalarda, 24 muhalif şehit oldu, 157 muhalif yaralandı.

El Bab'dan kaçmaya çalışan en az 30 sivil, terör örgütü DEAŞ'ın mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti.

Soğuk hava ve sis gibi zorlu koşullarda yürütülen harekat kapsamında, El Bab ve civarındaki sivillerin çatışmalardan etkilenmemesi, masum insanların can ve mal kayıplarının önlenmesi için Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklardan çok sayıda bildiri atıldı.

Bildirilerde, sivillerin terör örgütü DEAŞ unsurlarının bulunduğu bölgelerden uzaklaşmaları ve güvenli bölgelere geçmeleri istendi.
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