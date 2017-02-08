Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
El Bab'da şehit sayısı 4'e yükseldi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

El Bab'da şehit sayısı 4'e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda 2 askerin daha şehit olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda 2 askerin daha şehit olduğunu açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 8 Şubat 2017 öğleden sonra DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuştur (EYP patlaması sonucu). Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.
Öte yandan, dün sabaha karşı El Bab operasyonu için Genelkurmay Karargahı Komuta Harekat Merkezinde bir araya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar'ın fotoğrafları paylaşıldı.
(Abdullah Sarıca /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Reina saldırısı soruşturmasında 9 tutuklama
Reina saldırısında flaş gelişme
Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Altınordu U19 İspanyol ekibe mağlup oldu
Alevilerden referanduma destek
15 yaşındaki çocuk traktörün altında can verdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kar bastıracak! Haftasonu bu iller aman dikkat!
Kar bastıracak! Haftasonu bu iller aman dikkat!
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi!
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi!
Deprem profesöründen korkutan uyarı
Deprem profesöründen korkutan uyarı
KHK yayınlandı! Binlerce memur ihraç edildi
KHK yayınlandı! Binlerce memur ihraç edildi
Dusko Tosic ilk kez konuştu
Dusko Tosic ilk kez konuştu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Reina saldırısı soruşturmasında 9 tutuklama
Reina saldırısı soruşturmasında 9 tutuklama
Reina saldırısında flaş gelişme
Reina saldırısında flaş gelişme
Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Altınordu U19 İspanyol ekibe mağlup oldu
Altınordu U19 İspanyol ekibe mağlup oldu
Alevilerden referanduma destek
Alevilerden referanduma destek
15 yaşındaki çocuk traktörün altında can verdi
15 yaşındaki çocuk traktörün altında can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam'ı kabul etti
El Bab'da şehit sayısı 4'e yükseldi
El Bab'da şehit sayısı 4'e yükseldi
FETÖ'cüler için oda sistemli cezaevleri
FETÖ'cüler için oda sistemli cezaevleri
Bir kahreden haber daha! Şehit sayısı yükseldi
Bir kahreden haber daha! Şehit sayısı yükseldi
Suudi Bakanı kabul etti
Suudi Bakanı kabul etti
Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English