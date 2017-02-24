El Bab'da saldırı: 45 ölü, 100 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 45 kişi hayatını kaybederken, 100'e yakın kişi de yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 45 kişi hayatını kaybederken, 100'e yakın kişi de yaralandı. Bomba yüklü saldırıda yaralanan onlarca Suriyeli bölgeden tahliye edilerek Kilis'in Elbeyli Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada bekleyen ambulanslara alınan 42 Suriyeli Kilis'e getirilerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların Kilis'e sevki sürüyor. (Mehmet Ali Dağ/İHA)
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