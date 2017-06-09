El Bab'da el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 Suriyeli yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 Suriyeli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın çekilmeden önce döşediği el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Olay yerinde 3 Suriyeli yaralandı. Yarılılar, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralılar buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)