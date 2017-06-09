El Bab'da el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 yaralı
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 Suriyeli yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 Suriyeli yaralandı. Edinilen bilgiye göre, El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın çekilmeden önce döşediği el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Olay yerinde 3 Suriyeli yaralandı. Yarılılar, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralılar buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. (Mehmet Ali Dağ/İHA)
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