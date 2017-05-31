El Bab'da el yapımı patlayıcı infilak etti: 3 ölü

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 Suriyeli öldü, 4 Suriyeli ise yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 Suriyeli öldü, 4 Suriyeli ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından döşenen bir el yapımı patlayıcı infilak etti. Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken, 5 Suriyeli ise Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralılar buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)