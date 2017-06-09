El Bab'da el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde iki ayrı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu biri çocuk iki Suriyeli yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde iki ayrı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu biri çocuk iki Suriyeli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından döşenen iki ayrı el yapımı patlayıcı infilak etti. Olay yerinde biri çocuk 2 Suriyeli yaralandı. Yarılılar, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralılar buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

(Mehmet Ali Dağ / İHA)