El Bab'da DAEŞ, Türk askerine bombalı araçla saldırdı!

EL BAB'da DEAŞ bomba yüklü araçla saldırdı. Gelen son dakika haberine göre ÖSO askerlerinin saldırıya ateşle karşılık vermesi sonucu 8 DEAŞ'lı öldürüldü. TSK'dan El Bab'daki son duruma ilişkin açıklama geldi. Saldırıdan Türk askerlerinin etkilenmediği bildirildi.

El Bab' ta DEAŞ unsurlarının bomba yüklü araçla geçici üs bölgesine saldırı girişimine ÖSO askerlerinin ateşle karşılık vermesi sonucu 8 DEAŞ' lı öldürüldü.

TÜRK ASKERLERİ SALDIRIDAN ETKİLENMEDİ

Araç içerisinde bulunan 2 DEAŞ' lının kendini patlatması sonucu 7 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Türk askerlerinin saldırıdan etkilenmediği belirtildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada ise "Büyük ölçüde kontrolün sağlandığı EL Bab' ta harekat devam ediyor." denildi.

EN AZ 3 AY: El Bab'ın yaklaşık yüzde 40'ında kontrolün sağlandığı, tam kontrolün sağlanması için en az 3 aylık bir süreye ihtiyaç olduğu ifade edildi. Ancak El Bab'ta tam hakimiyet sağlandıktan sonra buraya güvenilir nüfus yerleştirilip, 2 bin 500 civarında ÖSO güçleri daimi bırakıldıktan sonra Menbiç ve Rakka planlarının devreye sokulabileceği belirtildi. El Bab'da ÖSO güçleri kalmadığı takdirde, buranın yeniden DEAŞ'ın eline geçme ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

GÜVENLİ HAT: TSK ve ÖSO, El Bab'ı kuzey, batı ve doğudan kuşattı. TSK/ÖSO ile rejim arasında bir çatışma çıkmaması için El Bab'ın güneyinden geçen Menbiç'ten Halep'e inen M4 karayolunun Kıbrıs'taki “Yeşil hat”a benzer şekilde fiili bir hat haline dönüştüğü belirtildi. Bu hat bazı yerlerde 500 metre bazı yerlerde 1 kilometre derinliğinde. Bu hat boyunca çatışma çıkmaması için rejim güçleri ile ÖSO arasında kimi zaman görüşmeler de yapıldığı öğrenildi.