El Bâb'da çatışma: Bir asker şehit!

TSK, El Bâb'da bir askerin şehit olduğunu, bir askerin ise yaralandığını açıkladı. Fırat Kalkanı harekâtında şehit olan asker sayısı 65'e yükseldi. Açıklama şu şekilde:

"El Bab civarında meydana gelen çatışmalarda kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı kuvvetleri mensuplarına ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır yaralanan silah arkadaşımıza da acil şifalar diliyoruz. Şu an itibariyle bölgede çatışmalar devam etmektedir."