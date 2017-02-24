El Bab'da bombalı araç saldırısı: 29 ölü

SURİYE'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Ölenlerin olduğu belirtilen saldırıda yaralanan çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu ve Suriyeli sivil, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SİVİLLERE SALDIRI

Saat 10.30 sıralarında DEAŞ'tan temizlenen El Bab merkezinde sivillerin ve ÖSO güçlerinin bulunduğu alanda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar araçlarla sınır hattına taşındı ve ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

YARALI SAYISI 40'I AŞTI

Şu ana kadar hastaneye getirilenlerin sayısı 40'ı aşarken, halen yaralı helmeye devam ettiği kaydedildi. Yaşanan hareketlilik sonrası hem hastanede hem de sınır hattında güvenlik güçleri önlemlerini artırdı.



29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda bugün ilçenin güneydoğusundaki en büyük kasabası Tadif'in ele geçirilmesi bekleniyor. Terör örgütü bu sabah bomba yüklü araçla köyde saldırı düzenledi, Reuters gözlemcilere dayandırdığı habere göre 29 kişinin yaşamını yitirdi.

IŞİD'DE ÇÖZÜLME BAŞLADI

Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin dün El Bab kent merkezinden terör örgütü IŞİD'i temizlemesiyle çözülme başladı. Türkiye'nin 24 Ağustos'ta terör örgütü IŞİD'e karşı başlattığı sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'nda haftalardır kuşatma altında tutulan Kabbasin ve Bizaa kasabaları da gece saatlerinde ele geçirildi.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

El Bab'ın kuzeydoğusundaki Kabbasin kasabasından dar bir koridorla çıkış yolu bulunan terör örgütü mensupları, gece saatlerinde imha edildi. Şiddetli çatışmalara sahne olan doğudaki Bizaa da terör örgütünden saatler içinde kurtarıldı.

TERÖRİSTLER O KASABADA KISTIRILDI

Bugün ise El Bab'ın güneydoğusunda yer alan en büyük kasabası Tadif'te çatışmalar var. Teröristlerin sıkıştığı kasabanın düşmesi an meselesi. Ancak terör örgütü bomba yüklü araçları patlatarak direnmeye çalışıyor. Tadif yakınlarında bir köyde gerçekleşen saldırıda en az 29 kişinin öldüğü bildiriliyor. Reuters haber ajansı, gözlemcilere dayandırdığı haberinde daha fazla sayıda yaralının olduğunu aktardı.

YENİ HEDEF RAKKA

Kendisi için hayati önemdeki El Bab ve çevresini kaybeden terör örgütünün artık sığınacak bir tek kalesi var: Doğudaki Rakka.

ELİNDEKİ TOPRAKLARIN DÖRTTE BİRİNİ KAYBETTİ

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da da 17 Ekim'den bu yana kuşatma altında tutulan terör örgütü, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, El Bab'ı da yitirince Rakka'ya sıkıştı.

DERİNLİK 35 KİLOMETREYİ BULDU

Altı ay önce başlayan sınır ötesi harekâtta kısa sürede Cerablus-Azez hattı IŞİD teröristlerinden temizlendi. Güneye doğru genişleyen operasyonda en önemli darbe bugün vurulmuş oldu. Fırat Kalkanı'yla teröristlerden temizlenen alan 1900 kilometrekareyi geçti. Harekatın derinliği Türkiye sınırından Suriye içlerine 35 kilometreye ulaştı.