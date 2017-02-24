El Bab'da bir saldırı daha: 8 ölü

El Bab yakınlarındaki Susyen köyünde bomba yüklü kamyonla düzenlenen ikinci saldırıda 8 sivil daha hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı ile ilgili henüz bir haber alınamadı.

El Bab yakınlarındaki Susyen köyünde bomba yüklü kamyonla düzenlenen ikinci saldırıda 8 sivil daha hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı ile ilgili henüz bir haber alınamadı.

Suriye'nin El Bab bölgesi yakınlarındaki Susyen köyünde bomba yüklü kamyonla düzenlenen ikinci saldırıda 8 sivil öldü. Yaralılar konusunda henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Susyen köyünde bu sabah terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan bombalı araç saldırısındaki ölenlerin sayısının da 65'e yükseldiği bildirildi. Bugün Süsyen'de ölenlerin sayısı böylece 73'e ulaştı.

