El Bab'da 3 asker yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ele geçirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan 3 asker, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ele geçirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan 3 asker, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Suriye'nin El Bab kentinin DEAŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş olan bir EYP'nin patlaması sonucu EYP ve mayın keşfi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından 3 asker yaralandı. Yaralı asker bölgeden tahliye edilerek, sınırdaki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına götürüldü. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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